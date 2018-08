«Ti prego smettila» Detenuto ai domiciliari ammazza di botte la moglie

E’ accaduto a Cavarzere, nella città metropolitana di Venezia. Un uomo di 35 anni ha ucciso la moglie 37enne massacrandola di botte nel loro appartamento in via Regina Margherita al culmine di una violenta aggressione avvenuta in casa. L’allarme è scattato nella primissima mattinata di mercoledì, tra le 5 e le 6, quando dall’appartamento è partita una segnalazione al 118 per una donna ferita e sanguinante a terra. A chiamare sarebbe stato lo stesso uomo ma, quando i soccorsi medici sono arrivati sul posto, per la vittima ormai non c’era più niente da fare: è morta per le ferite riportate nel sanguinoso pestaggio ad opera del marito.

I fatti

Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo a scagliarsi così furiosamente contro la donna fino a ucciderla. Nella casa di famiglia dove si è consumato l’efferato delitto però si sa che l’uomo stava scontando una condanna per reati di estorsione e violenza privata commessi anni fa. Il 35enne infatti era detenuto ai domiciliari per fatti avvenuti nel 2014 ma da quel momento non avrebbe mostrato alcun segno di aggressività o almeno in passato la vittima non aveva mai denunciato episodi di violenza subiti n casa né segnalazioni di litigi sono arrivate da parte dei vicini. Il 35enne comunque è stato condotto in caserma dai carabinieri e sarà arrestato per omicidio.