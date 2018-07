Ti soffoco così muori”, va in ospedale a trovare la suocera e cerca di ucciderla

Doveva andare a trovare la suocera in ospedale, ma invece di confortala ha provato a soffocarla per ucciderla. E’ quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri in cui un cinquantaseienne di Codevigo, si era recato a fare visita all’anziana suocera, da alcuni giorni ricoverata presso l’ospedale civile di Chioggia, ma ha cercato di ucciderla. La segnalazione è avvenuta grazie ad una badante che assisteva un’altra paziente ricoverata nella stessa stanza.

Povera 83enne non riusciva a liberarsi dalle mani del genero.

La signora, una donna di ottantatré anni ricoverata per un’ischemia cerebrale, non aveva la facoltà di ribellarsi ai soprusi del genero. Per i Carabinieri l tragico episodio risale al 13 luglio quando il cinquantaseienne era andato in ospedale a fare visita alla donna anziana. La povera badante che aveva assistito al tentativo di soffocamento dell’anziana donna, ha notato come il genero stesse premendo sul volto della donna per ucciderla. Immediatamente è stata fatta scattare la segnalazione con l’allarme. Inutili le giustificazioni dell’indagato che è stato arrestato.