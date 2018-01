Tim: sindacati, no a scadenze imposte

ROMA, 18 GEN – “La grande complessità delle tematiche esposte ed i passaggi democratici necessari non possono essere bypassati da una scadenza imposta unilateralmente dall’azienda, pena il rischio di insuccesso del negoziato con le relative conseguenze”. Lo affermano in una nota Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom in merito alla richiesta di Tim di un accordo sulle uscite volontarie entro il 6 marzo. “Molto dipenderà dalla qualità delle effettive disponibilità che l’azienda manifesterà” dicono i sindacati.

2018-01-18_1181749655