Tina Cipollari lo ammette: “Si sono, rifatta e vi dico cosa ho cambiato”

“Ho rifatto le labbra”. E’ la confessione arrivata in una puntata del Trono Over, durante l’ennesimo confronto-scontro con Gemma Galgani. Le due si sono scontrare sulla fisicità e Tina ha ammesso di essere tutta naturale eccezion fatta per le labbra.

Tina rifatta

Già “Striscia la notizia” ne i Nuovi Mostri aveva avanzato l’accusa ma l’opinionista si è sempre difesa spiegando che la metamorfosi è dovuta al passare del tempo. “Non sono rifatta – si era difesa Tina – sono solo ingrassata. Avevo 30 chili di meno e il viso era scarnito. Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento? Ho molto meno rughe intorno alla bocca solo perché sono cicciottella. Io 16 anni fa avevo molti chili di meno” aveva spiegato la collega di Gianni Sperti. Ora però la donna ha voluto puntualizzare la faccenda e rivelare che in realtà ha voluto agire sulla labbra, decisamente più piene rispetto al passato.