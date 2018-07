Tir travolge auto e fa una strage: 4 morti. Inferno di lamiere in strada.

Gravissimo incidente ad Albano Sant’Alessandro, lungo la Statale 42. Lo scontro tra un tir e due auto – una Opel Astra e una Toyota Corolla – ha causato la morte di quattro persone. Un’altra persona, un uomo di 34 anni che si trovava alla guida del camion, è rimasta ferita in modo serio ma, stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata in codice giallo alla Clinica Gavazzeni.

Le vittime sono due donne e due uomini: si tratta di una famiglia originaria del milanese, una coppia e la madre di lei, e un 21enne di Endine Gaiano, Marco Dall’Angelo.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 10: sul posto la polizia locale dei Colli, che ha la propria sede esattamente di fronte al luogo dello schianto, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno regolato il traffico per chi proveniva da Lovere.

