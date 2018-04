Tirreno Power, a processo 26 dirigenti

GENOVA, 12 APR – Manager ed ex manager di Tirreno Power saranno processati per le accuse di disastro ambientale e sanitario colposo. Lo ha stabilito il giudice di Savona che ha accolto le 26 richieste di rinvio a giudizio formalizzate dai pm Daniela Pischetola e Vincenzo Carusi. Il processo alla centrale di Vado Ligure vedrà come parti civili 6 associazioni ambientaliste e il ministero dell’Ambiente e inizierà l’11 dicembre. Sono stati rinviati a giudizio tra gli altri Giovanni Gosio, direttore generale di Tirreno Power dal 2003 al 2014 e Massimo Orlandi presidente del Cda in diversi periodi. A giudizio numerosi consiglieri di amministrazione e direttori di dipartimento e manager fino al 2014. I pm avevano chiesto l’ archiviazione per altri 14 dirigenti. L’inchiesta era finita a giugno 2015 con 86 indagati, tra i quali l’ex presidente della Regione Burlando e la sua giunta. La posizione di tutti i politici era stata archiviata. L’indagine su 427 morti ‘anomale’ era culminata nel sequestro della centrale, l’11 marzo del 2014.

