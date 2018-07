“Meno mi vorrai e più sarò con te, addio…” Tiziano Ferro in lacrime. La notizia della morte lo ha sconvolto.

Tramite una storia pubblicata su Instagram il noto cantante Tiziano Ferro ha ricordato la sua concittadina Martina Natale, ragazza di 19 anni, sua fan che è morta tre giorni dopo l’uscita degli scrutini, senza riuscire, quindi a discutere l’orale che, però, hanno deciso di discutere i suoi compagni di classe.

Il messaggio

“Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina”. Un messaggio emozionante per una storia raccontata dal quotidiano online Latina Oggi che nei giorni scorsi ha raccontato la storia di questa ragazza che frequentava la VB del Liceo linguistico Manzoni della città.

Fonte: FanPage