Tiziano Ferro si scaglia contro Fontana:«Non voglio supporto, mi basta non sentirmi invisibile”. La pop star ha pubblicato una Instagram Story in cui “risponde” al ministro della Famiglia contrario alle famiglie arcobaleno. E’ dal 2010 oramai che l’artista non fa più mistero della propria omosessualità e su Instagram ha scritto: “Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”. Al “Corriere della Sera” l’esponente leghista aveva detto che “le famiglie gay non esistono”.