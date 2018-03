Tiziano Ferro diventa papà. Ha pubblicato una foto con in braccio un neonato. Un’immagine con la scritta “La meraviglia assoluta” ha scatenato la tenerezza dei fan. Rtl ha dato l’annuncio: “Tiziano Ferro è diventato papà, l’aveva detto e l’ha fatto”. Non sono ancora chiare le dinamiche nè il sesso del nascituro. Si pensa ad una madre surrogata.

Tiziano Ferro diventa papà ed esaudisce un sogno

La paternità era da tempo nei progetti del cantautore di Latina, trasferitosi a Los Angeles anche per questo motivo come aveva confessato a Vanity Fair a fine 2016 in occasione dell’uscita del disco Il mestiere della vita: “Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero”