Tocca una pianta tossica e si ustiona il volto: 17enne rischia la cecità

Ustionato al volto e a un braccio per colpa di una pianta tossica: è la brutta disavventura capitata ad un ragazzo di 17 anni, Alex Childress, residente in Virginia, negli Stati Uniti, mentre lavorava. Il giovane stava tagliando un cespuglio nell’area intorno a una fabbrica, quando un ramo gli ha toccato un braccio e il viso: si trattava di Panace di Mantegazza, una pianta altamente tossica, che può dare effetti terribili al contatto con l’uomo. Da ustioni a vesciche, fino addirittura alla cecità.

Il racconto