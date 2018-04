Toffa torna in tv- «Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica. Buon tutto nel frattempo. Baci immensi da questa faccetta da riposino. La vostra Nadia». E’con questo messaggio che Nadia Toffa ringrazia e dà notizia al suo amato pubblico. Rientra finalmente in trasmissione. La giornalista Domenica scorsa aveva allarmato tutti non presentandosi alla registrazione della puntata. “Sono provata dalle cure che sto facendo”, aveva annunciato con un tweet.

Toffa rientra alle Iene

Gli utenti dei social sono letteralmente impazziti alla lettura del messaggio. La Toffa è un personaggio amatissimo e in questi anni si è conquistata un ruolo speciale nel cuore dei telespettatori che ammirano ed apprezzano la sua intelligenza, ironia, e bravura.