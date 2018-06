Tolleranza zero: sottratti i figli ai genitori. Ecco cosa Fa Trump

Polemica sul provvedimento Trump contro i clandestini, sono almeno 2mila i bambini che sono stati separati dai genitori a seguito del varo da parte dell’amministrazione presidenziale per la nuova politica di ‘tolleranza zero’

che conseguentemente ha determinato l’arresto di tutti i migranti che provano a superare il confine tra Messico e Stati Uniti.

Si parla di almeno 2000 bambini, lo dice il Portavoce

E’ stato il portavoce del dipartimento della Sicurezza Interna, Jonathan Hoffman, a dare i primi dati dell’applicazione di questa controversa politica: dal 19 aprile allo scorso 31 maggio sono stati 1995 i bambini separati da 1940 adulti con i quali avevano attraversato il confine.

Il dato si riferisce al periodo dal 19 aprile al 31 maggio, con lʼentrata in vigore della politica di tolleranza zero dellʼamministrazione Trump contro lʼimmigrazione clandestina.