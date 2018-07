Tolta la scorta alla Famglia Boschi. La vigilanza su di loro è stata revocata con ordine immediato.

Villa Boschi a Laterina non è più Fort Knox. La casa rosada di tre piani, dove vivono i genitori dell’ ex ministra Maria Elena, il fratello e la cognata, è tornata a essere l’abitazione di una famiglia quasi normale. La vigilanza fissa è stata abolita su decisione del Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica. Nel 2016 la Prefettura e la Questura avevano dichiarato area sensibile il cottage di famiglia dell’ ex ministra a causa di una protesta di truffati di Banca Etruria che il 28 febbraio avevano deviato dal corteo regolarmente autorizzato ed erano andati a fare una chiassata davanti al bel casolare dove è cresciuta Maria Elena Boschi.

La vigilanza

Ma alla fine si optò per una vigilanza fissa davanti alla casa e per una vigilanza dinamica dedicata in occasione della presenza del ministro a Laterina. Venne prevista anche un’ ulteriore vigilanza generica radiocollegata (una pattuglia che passava a controllare) e un servizio di vigilanza a orari convenuti presso i luoghi occasionalmente e abitualmente frequentati dai familiari. Il 18 giugno scorso il Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza ha deliberato di togliere la vigilanza fissa davanti all’ abitazione con decorrenza dall’ 1 luglio.