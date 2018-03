Torino, brucia deposito rifiuti plastica

TORINO, 25 MAR – Un vasto incendio ha distrutto a Pianezza i magazzini e il deposito di una ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi plastici, a Pianezza, a pochi chilometri da Torino. A bruciare, in strada Signagatta 37, è stata la Omnia Recuperi. Le fiamme hanno divorato circa 5mila quadri di struttura e sei squadre dei vigili del fuoco, con un’autoscala e un’autobotte, hanno operato su più fronti per contenere il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. I vigili del fuoco erano già intervenuti poco prima, nella vicina Collegno, al deposito dell’Amiat (Azienda di igiene ambientale torinese, società pubblica partecipata dal Comune di Torino) di via Venaria, dove le fiamme hanno coinvolto alcuni rifiuti in attesa di essere smaltiti.

