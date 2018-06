Torna dal funerale della mamma e muore anche lei a soli 11 anni. Una tragedia consumatasi a Londra. Un attacco d’asma si è rivelato fatale per una ragazzina di 11 anni, Syria Coutain-Harebin, la quale si è sentita male mentre tornava dal funerale della madre deceduta sei settimane prima. La terribile vicenda si è verificata il primo giugno. Stando ad una prima ricostruzione, la 11enne avrebbe avuto difficoltà respiratorie non appena entrata in auto. Poi la situazione è degenerata ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Ma la piccola non ce l’ha fatta. Al nosocomio londinese è stata colpita da un altro attacco d’asma, che questa volta non le ha lasciato scampo. Sotto choc i parenti di Syria, che a distanza di poche settimane perdono un altro caro. Sgomento e dolore anche nel quartiere dove la 11enne risiedeva. In particolar modo dai compagni di scuola e dagli insegnanti: “Era una persona speciale, forte e sempre col sorriso sulle labbra”, la ricordano alcuni docenti.