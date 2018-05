Brutto risveglio questa mattina per i residenti dell’area Flegrea di Piazzale Gabriele D’Annunzio: hanno dovuto far fronte ad una vera e propria invasione di blatte, come riportato dal Mattino. Gli insetti hanno addirittura ostruito il passaggio agli uffici postali. Molte persone sono infatti andate via. Una invasione nata molto probabilmente dai tombini anche se non molto tempo fa era stata effettuata una disinfestazione.