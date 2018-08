Torna l’incubo terrorismo in Europa con dinamiche già osservate per precedenti episodi di violenza nelle strade. Nella notte sono stati registrati diversi spari tra la folla che partecipava al festival caraibico del quartiere Moss Side nel centro di Manchester. Avviate le indagini della polizia per risalire ai responsabili e al movente, che al momento potrebbe essere ricondotto anche al terrorismo. Il bilancio dell’accaduto e di dieci feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

fonte: Tgcom