«IO E GIGI TORNIAMO INSIEME» AD ANNUNCIARLO É ANNA TATANGELO

Anna Tatangelo potrebbe tornare presto insieme a Gigi D’Alessio. Nelle ultime settimane i due cantanti si sono riavvicinati molto e sono stati fotografati insieme. L’artista ha spiegato in un’intervista a “Io Donna” di essere pronta a dare una seconda possibilità al padre di suo figlio.

Nei giorni scorsi i due sono stati avvistati insieme in un locale di Roma in compagnia di amici e poi nella stessa auto. Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero tornati a casa insieme, nella villa dell’Olgiata che Anna aveva lasciato qualche mese fa.

Un ritorno di fiamma, dunque, sarebbe possibile. Per la Tatangelo è solo questione di tempo. «Diciamo che c’è un tempo per dire che le cose possono essere impossibili così come possibili e il tempo, in queste cose, aiuta tanto»

FONTE: IL MATTINO