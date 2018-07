Torre Annunziata: Beneduce (FI), ordine del giorno per fermare le cisterne

Beneduce (FI), ordine del giorno per fermare le cisterne “Stamattina in Consiglio Comunale è passata la linea di difesa ambientale e riqualificazione di Torre Annunziata con l’approvazione di un ordine del giorno per bloccare il cantiere di ampliamento delle cisterne di idrocarburi della societa’ ISECOLD. Dopo mesi di battaglia abbiamo incassato uno schieramento bipartisan contro un ulteriore scempio ambientale nella zona Salera – e’ quanto ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente Commissione Ambiente, intervenuta stamane durante i lavori del Consiglio Comunale sulla questione ISECOLD. “Un risultato sicuramente significativo ma che non chiude definitivamente la questione. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire, in particolare, sulle procedure di concessione e permesso a costruire rilasciate alla ISECOLD e sulla valutazione del rischio industriale – specifica consigliera.

Ho presentato una interrogazione al prossimo question time che richiama alla responsabilita’ gli Assessori regionali alle Attivita’ Produttive, Governo del territorio e Ambiente, ognuno per la parte di propria competenza, per chiarire aspetti burocratici rilevanti sui provvedimenti autorizzativi che, se viziati, vanno immediatamente annullati” ha concluso Beneduce.