Torrente in piena: sale il bilancio dei morti. Si cercano ancora 5 turisti dispersi

Si aggrava nella notte il bilancio delle vittime tra gli escursionisti travolti dall’ondata di piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in Calabria. Sono 11. Una delle persone rimaste ferite è deceduta nell’ospedale di Cosenza, dove era stato ricoverata in gravi condizioni per un trauma toracico. In serata erano 10 i morti della tragedia, tra loro anche una ragazzina di 14 anni. Ancora cinque gli escursionisti dispersi.

Le ricerche

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico stanno risalendo le gole per cercare i dispersi. “Temiamo che il numero delle vittime sia destinato a crescere. Ma si tratta di valutazioni che facciamo sulla base di quello che si è verificato”, ha detto il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. “Stiamo operando – ha aggiunto – in una situazione di emergenza e non possiamo dare numeri o fare ipotesi. Riteniamo però che nell’area ci fossero più persone come accade sovente in questo periodo perché la zona è molto battuta”.

fonte: Repubblica