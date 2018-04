Torta morbida ricotta e cioccolato con Bimby: la ricetta che mette tutti d’accordo

Una bella torta morbida ricotta e cioccolato è quello che ci vuole in questi pomeriggi primaverili. Siete pronti? Ecco a voi gli ingredienti

250gr di ricotta

250gr di farina00

200gr di zucchero semolato

80gr di olio di semi

2 uova

50gr di latte

1 vanillina

1 bustina di lievito per dolci

100gr di gocce di cioccolato fondente

zucchero a velo per spolverare

Torta con bimby

“Introducete nel boccale le uova con lo zucchero e montare a velocità 4 per 1 minuto. Aggiungere la ricotta con il latte e amalgamare a velocità 4 per 10 secondi. Unire farina, vanillina, lievito e olio. Impastare a velocità 5 per 20 secondi. Per ultimo aggiungere le gocce di cioccolato e mescolare Antiorario velocità 4 per 5 secondi. Versare all’interno d una tortiera imburrata e infarinata l’impasto e mettere in forno caldo a 180° per 40 minuti statico.”

Fonte Giallozafferano