Toscana,codice giallo pioggia e ghiaccio

FIRENZE, 2 MAR – Pioggia per quasi tutta la giornata di domani su tutta la Toscana e abbassamento delle temperature nella serata di oggi, con locali episodi di gelicidio in Lunigiana e Alto Mugello. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 3 marzo. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di stasera fino alle 13 di domani per tutta l’area centro settentrionale della Toscana. Nel dettaglio, sono attese precipitazioni diffuse su gran parte della regione a tratti anche di moderata intensità con cumulati tra poco significativi e significativi. Quota neve intorno a mille metri. Attesi anche locali episodi di gelicidio, pioggia che si congela al suolo, sulla Lunigiana e alto Mugello. Il vento forte di Libeccio-Maestrale sulla costa e sulle zone limitrofe andrà attenuandosi in serata e domani lascerà il posto a vento di Scirocco moderato-forte.

2018-03-02_1021650680