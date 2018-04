Tour internazionale per il best seller “5 segreti per dimagrire e restare magri” del Pt Daniele Esposito

Un successo straordinario quello del best seller “5 segreti per dimagrire e restare magri” la guida con migliaia di copie venute, ideata dal Personal Trainer Daniele Esposito, specializzato in dimagrimento veloce e fondatore de “Il Metodo” impegnato il mese scorso in un tour internazionale per presentare e consegnare il suo libro tradotto anche in lingua inglese, ai massimi esponenti ed influencer del fitness mondiale.

Un percorso iniziato in California, patria del sogno americano, con prima tappa a Los Angeles dove Daniele Esposito, ha consegnato di persona il libro a Arnold Schwarzenegger, uno dei suoi idoli, che purtroppo non ha potuto riceverlo di persona per una recente operazione al cuore, ma le sue guardie del corpo hanno ringraziato e ritirato il libro a nome suo, per poi recarsi a Santa Monica e San Francisco, per ultimare le riprese cinematografiche della sua nuova miniserie web sul fitness americano.

Tappa finale del tour, con ritorno in Europa, precisamente a Kölna (Colonia) in Germania, presso la FIBO, la più grande kermesse dedicata al fitness, al benessere e alla sana alimentazione. Una manifestazione che racchiude sotto lo stesso tetto le maggiori aziende dell’universo wellness e raduna 150.000 visitatori tra allenatori, sportivi, cultori del fisico, fisioterapisti, scuole e associazioni di categoria, dove Daniele Esposito è stato accompagnato e intervistato dal giornalista e anchorman Massimo Lucidi.

Durante la fiera ha incontrato notevoli personaggi di rilievo del mondo del fitness, a cui ha consegnato il suo libro, tra cui la pt Michelle Lewin con 13 milioni di followers su instagram, il personal trainer Simeon Panda, il pt e influencer Ulisses, con 5 milioni di followers su Instagram, il super pt canadese Tavi Castro e il pt e modello belga Erko Jun.

Con la guida “5 segreti per dimagrire e restare magri”, l’autore allarga ancora di più la visuale sulla scienza dell’alimentazione, una delle discipline più controverse e maggiormente soggette all’evoluzione delle conoscenze, cercando di coniugare teoria e pratica, nella consapevolezza che l’una non può esistere senza l’altra. L’alimentazione, se associata all’attività fisica, ci consente di “plasmare” il nostro corpo, indirizzandolo verso la tonificazione, il dimagrimento, la massima efficienza e la salute.

In Italia sono davvero pochi quelli che forniscono una cultura del fitness, e per questa ragione spesso viene fornito un messaggio sbagliato sul suo utilizzo, ovvero quello di una serie di esercizi, magari coadiuvati dall’impiego di determinati attrezzi, per mettersi in forma generalmente solo

per affrontare la prova costume con maggiore serenità, o perdere i chilogrammi in eccesso in maniera veloce, per poi riprenderne di più.

Bisogna comprendere che il fitness deve rientrare in un vero e proprio “stile di vita” – ha dichiarato Daniele Esposito – non solo perché garantisce il miglioramento della salute, ma anche e soprattutto perché porta anche ad un benessere psicologico. Da anni mi batto per far sì che le persone che si rivolgono a me e alla mia filosofia, raggiungano non solo traguardi di benessere fisico, perdendo peso, ma anche importanti risultati in ambito lavorativo, sociale e familiare. Nel libro si parla di semplici consigli alimentari, ma soprattutto di “movimento”, lo preferisco alla parola allenamento. Ed é proprio questa la mission di “5 Segreti per dimagrire e restare magri”– ha aggiunto Esposito- ovvero, aiutare le persone a trovare il proprio stile e la propria dimensione nell’ambito del mondo del fitness, sia per quanto riguarda il tipo di disciplina sportiva più adatta (alle esigenze personali, eventuali patologie preesistenti, età e stato fisico) sia per trovare e acquisire un personalizzato regime alimentare salutare.

Un libro dal linguaggio semplice e scorrevole, si conferma un manuale adatto a tutti, da chi si approccia all’argomento per la prima volta e necessita di informazioni chiare ed esaustive, allo sportivo amatoriale attento alle ultime novità in materia, al professionista in cerca di nuovi stimoli o che vuole confrontarsi con nuove e vecchie tendenze di questo affascinante mondo “Healthy” in continua evoluzione. Il libro è acquistabile su www.trasformailtuocorpo.it e su www.danieleesposito.it