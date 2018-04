Fabrizio Frizzi non è stato solo un ottimo presentatore, ma come tutti sanno, anche un bravissimo doppiatore. A poche settimane dalla sua scomparsa arriva la notizia che ha fatto gelare il suo pubblico amatissimo. Toy Story 4 si farà. A nove anni dal cartone precedente, la Pixar ha fatto l’annuncio ufficiale: il 21 giugno 2019 uscirà il quarto episodio del film che racconta le avventure di Woody, Buzz Lightyear e compagnia. Nella traduzione in lingua italiana, però, ci sarà una nuova voce, e non più quella di Frizzi, anche se ancora non si sa chi prenderà il suo posto.

Un vuoto incolmabile

I doppiatori originali, invece, sono tutti confermati (Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Patricia Arquette, Joan Cusack. Toy Story 4 è soltanto uno dei tanti progetti d’animazione del colosso Disney previsti per il prossimo futuro. La casa di Topolino rilascerà Ralph spacca internet – Ralph Spaccatutto 2 mentre Frozen 2 uscirà il 27 novembre 2019. Non è tutto: la divisione Pixar ha in lavorazione Gli Incredibili 2, nelle sale americane a giugno e in quelle italiane dal 19 settembre 2018.