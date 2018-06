Tanti italiani partono per le vacanze nel periodo di fine giugno, fine luglio e in agosto. A causa delle numerose partenze, possono crearsi delle code nelle tratte più trafficate, in entrambe le direzioni. Qui di seguito trovate qualche consiglio per evitare i maggiori blocchi del traffico.

Date un’occhiata alle previsioni del traffico

Prima di partire controllate sempre le previsioni del traffico per la giornata in cui vi mettete in viaggio. In particolare tenete presente che si prevedono i bollini rossi per il traffico nel weekend del 28 e del 29 luglio, per chi viaggia verso le località turistiche del sud Italia. In agosto si prevede traffico già dal venerdì 3 fino alla domenica 5, il weekend del 10 – 11 e quello del 18 – 19, soprattutto per chi parte verso il sud Italia. La situazione dovrebbe essere più tranquilla, anche se pur sempre da bollino giallo, per chi viaggia verso il nord. Ricordate che al nord può essere presente forte traffico nelle autostrade liguri, in quelle del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per chi viaggia in direzione della Slovenia e della Croazia e in quelle del Trentino Alto Adige in direzione del Brennero.

Modificate l’itinerario

Sentitevi liberi di modificare il vostro itinerario nel caso di forti blocchi di traffico. A volte è meglio prendere la prima uscita in autostrada e fare qualche chilometro in più piuttosto che stare ore bloccati nel traffico. Se possedete un moderno sistema di navigazione satellitare, potete contare sulle sue indicazioni sul traffico in tempo reale e utilizzarlo per cambiare il percorso. Questo è consigliato soprattutto se dovete prendere un aereo, un treno o consegnare in tempo la vostra auto a noleggio.

Partire più presto o più tardi

Una delle regole d’oro per non restare bloccati nel traffico nei weekend da bollino rosso è evitare di partire il sabato tra le 9.00 e le 15.00. Considerate l’idea di una partenza intelligente presto al mattino o alla sera, anche se si consiglia di spostare la partenza al giovedì o al lunedì, piuttosto che il sabato o la domenica.

Sempre informati in tempo reale online e via radio

Prima di partire trovate informazioni utili sul sito di Austrade per l’Italia, che vi mette anche a disposizione il call center viabilità, attivo 24 ore su 24 al numero 840 04 21 21. Se ascoltate la radio in macchina, ricordate che le frequenze RTL 102.5, Isoradio 103.3 e Radio Rai, vi tengono costantemente aggiornati sul traffico in tempo reale.