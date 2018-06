La tragedia

La vittima sarebbe sceso da un mezzo pesante che era fermo in corsia di emergenza quando è stato travolto, per poi perdere la vita. Sul posto si sono registrate due chilometri di coda. Non è nota l’identita dell’investito.

Intervento della Polizia

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sia sanitari che meccanici. Presente anche il personale della Direzione Tronco di Bologna.

Fonte: TeleClubItalia