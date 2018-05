Maresciallo degli alpini suicida nella caserma Berardi di Pinerolo

Tragedia in caserma. Un maresciallo degli alpini della Taurinense si è ucciso con un colpo di pistola alla testa nel pomeriggio di ieri all’interno della caserma Berardi di Pinerolo, dove ha sede il Terzo Reggimento. Come scrive Torinotoday, l’uomo, 42enne sposato e con due figli era appena tornato dalla missione in Iraq. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.