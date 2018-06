Ultim’ora: TRAGEDIA NELLA FAMIGLIA REALE, SI È UCCISA POCO FA.

Tragedia nella famiglia reale. Infatti la sorella minore della regina Maxima di Olanda, Inés Zorreguieta di 32 anni, ha perso la vita mercoledì sera a Buenos Aires, in Argentina.

Lo conferma è arrivata dall’ufficio di comunicazione della famiglia reale olandese. Inés è stata trovata morta nella sua dimora di Buenos Aires, probabilmente è «un suicidio», secondo quanto ha riferito un portavoce del governo olandese alla televisione Nos.

I media argentini in questi ultimi anni hanno parlato più volte dei problemi di Inés Zorreguieta. La vita della sorella della sovrana olandese sembrava essersi stabilizzata negli ultimi tempi.

Per anni, la donna ha sofferto di un disturbo alimentare ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica per alcuni mesi. Nel febbraio 2016, il presidente argentino Mauricio Macri le aveva dato un incarico di coordinamento dei programmi sociali, un gesto che aveva suscitato forti critiche perché considerato di «favoritismo» dalla stampa argentina.

