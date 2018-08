Dopo aver lottato per oltre due anni con la tragica uccisione di sua figlia non ce l’ha più fatta ed è “morto di crepacuore”. Il 37enne britannico Jon Bothwell “non è mai stato più lo stesso” da quel tragico episodio successo nel marzo 2016. Soffriva di depressione, dice ha madre dell’uomo. Faceva spesso incubi in cui la vedeva nella sua stanza. Purtroppo è andato in coma e sabato “se n’è andato per sempre” spiega la madre. Il corpo di Jon è stato trovato nel suo appartamento a Cambuslang, vicino a Glasgow, sabato sera. È stato portato in ambulanza all’ospedale di Hairmyres a East Kilbride, dove è morto.

fonte: Fanpage