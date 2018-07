Tragedia familiare. Spara in faccia alla moglie e si butta dal tetto: lei salva grazie ai figli

Tragedia familiare a Martorano, alle porte di Parma: un uomo ha preso una pistola detenuta illegalmente in casa e ha sparato in faccia alla moglie ferendola al volto prima di tentare il suicidio gettandosi dal tetto dell’abitazione. Entrambi ora si trovano ricoverati in ospedale, lei con una leggera ferita al volto, lui in gravi condizioni in Rianimazione. Ad evitare che l’episodio avesse un esito ancora più tragico sono stati i figli della coppia che sono immediatamente intervenuti fermando l’uomo e cercando di evitare che potesse ripetere il gesto. A quel punto l’autore del tentato femminicidio, un 66enne agricoltore di origine sarda ma residente a Parma da 15 anni, ha cercato di suicidarsi, lanciandosi dal secondo piano dell’abitazione.

I soccorsi

Successivamente sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso sia la dona che l’uomo trasportandoli all’Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Mobile che stanno indagando sul tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il tentato femminicidio sarebbe avvenuto dopo una lite tra i due coniugi nella mattinata di domenica. L’uomo sarebbe andato a prendere l’arma, non denunciata alle Autorità, e avrebbe sparato alla donna, colpendola fortunatamente solo di striscio alla mascella. Poi l’intervento dei figli che lo hanno disarmato chiamando i soccorsi. Infine l’uomo si è rifugiato sul tetto di una villa padronale vicina dopo aver ingerito del liquido detergente ma la vista degli agenti si sarebbe lanciato di sotto.