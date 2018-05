Salerno. Attimi di terrore, uomo si lancia con l’auto in un locale: dieci feriti

Salerno. Uomo si lancia con l’auto in un locale: dieci feriti

Poteva finire in tragedia. Sabato notte a Salerno un uomo si è lanciato con la sua auto all’interno di un noto locale della movida Salernitana in via Generale Clark provocando dieci feriti. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo, originario del Napoletano, si è presentato all’ingresso del locale ubriaco e chiedendo di entrare nel locale per incontrare i suoi amici. Dopo essere stato respinto più volte dalla sicurezza alla fine è riuscito ad entrare in un momento di distrazione di questi ultimi.

Una volta entrato, l’uomo ha iniziato ad urlare ed importunare i presenti. Per allontanarlo dal locale sono dovuti intervenire non solo i bodyguards ma anche la polizia che ha cercato di calmarlo e di farlo allontanare dalla discoteca. La notizia è riportata da amalfinotizie.it. In seguito l’uomo è salito a bordo della sua auto e si è schiantato contro le vetrate del locale sfondandole e travolgendo le persone che si trovavano all’ingresso. Dieci feriti e tanta paura. Delle dieci persone ferite in quattro hanno riportato ferite gravi ma non sono in pericolo di vita. L’uomo invece è stato nuovamente fermato e denunciato all’autorità giudiziaria.