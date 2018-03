Tragedia a Napoli, neonata arriva morta in ospedale

Tragedia a Giugliano, una neonata è arrivata morta in ospedale. Potrebbe trattarsi di un rigurgito la causa del decesso. A trasportare la neonata all’ospedale San Giuliano di Giugliano intorno a mezzogiorno sono stati i genitori. Come riporta ilMattino da quanto appreso la neonata sarebbe soffocata per un rigurgito nella casa della nonna a Marano. Indagano le forze dell’ordine