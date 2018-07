Finita in tragedia la giornata di un gruppo di amici del Friuli. Un ragazzo senegalese di 21 anni si è tuffato nelle acque del torrente Cornappo a Nimis e, per una congestione o un malore, non è riuscito a riemergere, morendo annegato. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le operazioni di recupero della salma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai volontari della Protezione civile, ci sono anche i carabinieri, che stanno cercando di fare luce sulla vicenda.

fonte: Fanpage