Dramma in auto. Uomo trovato morto in una pozza di sangue. Il particolare è ancora più agghiacciante

È avvolta dal mistero la tragedia occorsa nella tarda serata di ieri, a Ronco Briantino, nella provincia di Monza e Brianza: intorno alle 20, in un’automobile, è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 47 anni, originario di Vaprio d’Adda. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Insieme ai carabinieri si sono trovati di fronte una macabra scena del delitto: il 47enne, infatti, era in una pozza di sangue, con una profonda ferita all’altezza dell’inguine. Particolare ancora più inquietante, l’uomo aveva anche i pantaloni abbassati.

I tentativi di ricostruire l’accaduto

Secondo quanto hanno ricostruito i militari dell’Arma accorsi sulla scena del delitto, il 47enne è arrivato a Ronco Briantino intorno alle 20. Dopo aver parcheggiato la sua auto in via Sant’Antonio, si sarebbe recato in un ristorante lì vicino. Dopo aver pagato, la vittima si è diretta nuovamente verso l’automobile: da questo momento in poi non è ancora chiaro cosa sia accaduto; poco dopo l’uomo è stato ritrovato cadavere proprio all’interno dell’abitacolo.

fonte: Fanpage