TRAGEDIA IN AUTOSTRADA. Incidente mortale, estratto uomo carbonizzato

Quella di ieri, mercoledì 29 agosto, è stata una giornata infernale sul tratto umbro dell’Autosole. Infatti, dopo l’incidente che in mattinata ha distrutto una famiglia (morti padre e due figli), in serata si è verificato un altro disastro. Incidente mortale nello stesso tratto, tra Orvieto e Fabro. Dalle prime ricostruzioni, sembra che alcuni mezzi pesanti abbiano preso fuoco e a seguito dell’incendio una persona sia deceduta. Si tratterebbe di un autotrasportatore di nazionalità polacca: l’uomo non è riuscito a districarsi dalle lamiere ed è finito anche lui carbonizzato.

fonte: Fanpage