Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto stanotte in autostrada. Un mezzo pesante dopo aver perso il controllo si è ribaltato urtando le barriere di sicurezza su entrambi i lati della carreggiata e disperdendo parte del carico costituito da carne. Sul luogo (la A30 Caserta-Salerno, nel tratto tra l’A1 e Nola), sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici per ripristinare subito la circolazione.

fonte: Adnkronos