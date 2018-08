Tragedia in Calabria. “Allerta meteo ignorata”. Scattano le pesanti accuse

Entra nel vivo l’inchiesta della Procura di Castrovillari sul disastro della piena del torrente Raganello, che ha provocato lo scorso lunedì 20 agosto la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11, mentre 23 sono gli escursionisti tratti in salvo. Mentre tutta l’area in cui è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro probatorio, i carabinieri stanno eseguendo in queste ore la delega ricevuta dal procuratore capo Eugenio Facciolla, che ha aperto un fascicolo contro ignoti con le ipotesi di omicidio plurimo colposo, lesioni colpose inondazione e omissione di atti di ufficio.

Nel mirino dei pm

Sono ben quattro i comuni finiti nel mirino dei pm, sul cui territorio ricade il percorso sotto accusa: si tratta in primo luogo di Civita, dove i militari delle stazioni locali stanno acquisendo tutte le disposizioni dell’amministrazione in materia di gestione e prevenzione, poi San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara e Francavilla. Altri atti riguardano direttamente il Parco nazionale del Pollino e le associazioni che organizzano le escursioni e le attività non autorizzate.