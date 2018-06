Tragedia in casa, muore soffocato da un Würstel. Non lo hanno potuto salvare.

Una tragica fatalità ha stroncato Salvatore Carandente, il 47enne di Calvizzano deceduto ieri sera soffocato mentre stava mangiando un wurstel.

I soccorsi

Immediatamente la famiglia ha allertato i mezzi di soccorso giunti poco dopo nella sua abitazione di via Baracca, ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Inutili si soccorsi. A riportare la notizia è stato il sito Calvizzano Web.