Tragedia in famiglia: mangia un boccone di mozzarella e muore

Raffaele Barbato è morto a 36 anni soffocato da un boccone di mozzarella. Ma i familiari chiedono verità e giustizia: l’uomo ricoverato in una struttura protetta per malati psichiatrici sarebbe dovuto essere sorvegliato. Dramma a Casoria

L’inchiesta

La Procura per questo ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo, per ora a carico di ignoti, per appurare i fatti ed eventuali responsabilità. Raffaello Barbato era affetto da una grave psicopatia manifestatasi fin da quando era adolescente, aveva pure lui tentato di togliersi la vita e per questo era ricoverato in strutture specifiche