Tragedia in piscina: Bimbo di 6 anni scivola e batte la testa, viene ricoverato d’urgenza

Un bambino di 6 anni a bordo piscina è scivolato battendo con violenza la testa a terra, procurandosi una ferita lacero-contusa, ed è poi terminato in acqua rischiando di annegare. Nonostante sia stato evitato il peggio, i suoi polmoni hanno incamerato acqua. Con il 118 il bambino è stato trasportato al Rizzoli, dove i sanitari subito si sono presi cura di lui. Si è temuto per il piccolo, ma lo sguardo vigile non ha mai fatto sospettare che fosse in pericolo di vita. Tuttavia per garantire terapie più efficaci ed una migliore analisi delle condizioni generali il pediatra di turno ha preferito il trasferimento a Napoli presso il Santo Bono. Il collegamento è stato fatto con eliambulanza nel tardo pomeriggio. Il bambino sembra abbia superato dopo alcune ore il momento peggiore; da questa mattina le sue condizioni sono abbastanza buone.

Fonte: TeleIschia