Tragedia in spiaggia: bagnate trafitta al petto da un ombrellone

Una giornata di sole in spiaggia si è trasformata in bruttissima esperienza per una turista 54enne che era in vacanza lungo le coste del Maryland, negli Stati Uniti.

Il fatto

Una improvvisa folata di vento ha investito il tratto di costa in cui si trovava la donna e fatto volare via alcuni ombrelloni uno di questi ha colpito in pieno petto la donna trafiggendola. Una ferita grave che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale della signora colpita che fortunatamente non è in pericolo di vita. Secondo la stessa portavoce la donna infatti è rimasta cosciente per tutto il tempo dei soccorsi durati a lungo sul posto prima del trasporto in ospedale.

Fonte FanPage