TRAGEDIA IN SPIAGGIA. Beve acqua di mare e muore poco dopo. Inutili i soccorsi.

Aveva sempre amato l’acqua, una passione che condivideva col padroncino più piccolo. Così cane e padrone avevano fatto una passeggiata in riva al mare nei giorni scorsi quando l’animale aveva atteso per ore che il ragazzo tornasse dall’università per portarlo sulla spiaggia.

Il fatto

Dopo poche ore il cane ha iniziato a stare male ma quando il giorno dopo è stato portato da un veterinario era ormai troppo tardi. Il cane, è morto per avvelenamento da acqua salata dopo aver bevuto di nascosto acqua dal mare.

