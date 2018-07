TRAGEDIA IN SPIAGGIA.

Un ragazzo è morto in mare. Disperazione fra i bagnanti, lo strazio della famiglia.

Tragedia nel Cilento, sulle spiagge di Palinuro: un ragazzo di diciannove anni è annegato mentre faceva il bagno in mare assieme ad un amico. Pasquale Lettieri, giovane di Rofrano, comune del salernitano, è la vittima di questa tragedia avvenuta sulla spiaggia delle Saline di Palinuro. I due amici si erano tuffati in acqua nonostante il mare fosse mosso, e sarebbe stata questa fatalità a determinare la tragedia.

La vicenda

Appena tuffatisi, infatti, i due avrebbero avuto subito delle difficoltà. Ma mentre l’amico è riuscito a mettersi in salvo e lanciare l’allarme, per Pasquale non c’è stato nulla da fare: la corrente l’ha trascinato al largo. Lo stesso amico avrebbe provato a tirarlo fuori afferrandolo per un braccio, ma perdendolo prima di arrivare a riva. Ci sono volute ore per ritrovare il corpo del giovane, visto che il mare mosso ha reso difficili anche le ricerche e lo stesso recupero. Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri della compagnia di Sapri, oltre alle ambulanze ed i sanitari del 118. Ma per Pasquale non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi impotenti di turisti e bagnanti: l’amico del diciannovenne di Rofrano è invece in stato di choc. Secondo di tre figli, padre bidello a Milano e madre dominicana, Pasquale viveva con la famiglia nel Cilento. Tanti gli amici che, appresa la notizia, hanno poi raggiunto la spiaggia di Palinuro per assistere alle operazione di recupero del corpo.