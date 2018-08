TRAGEDIA IN STRADA. Cade dalla bicicletta, poi il fatale impatto…

È caduta dalla bicicletta, ma è stata travolta da un’auto di passaggio e per lei non c’è stato nulla da fare. Lara Lupinc, 46 anni e mamma di due bambine di 8 e 10 anni, è morta dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi lo scorso martedì sulla strada provinciale tra Visinada e Nova, in territorio croato. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava facendo un giro a bordo della sua due ruote, quando è stata improvvisamente urtata da una macchina in transito, che le ha fatto perdere l’equilibrio. Poi stata travolta da una seconda vettura. Le forze dell’ordine croate, intanto, sono al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto.

fonte: Fanpage