Nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in direzione di Napoli, é avvenuto un incidente all’altezza del km 702 che ha visto il coinvolgimento di un furgone e un’autovettura. A causa dell’incidente una persona é deceduta. Attualmente si circola su tre corsie in entrambe le direzioni e non si registrano turbative al traffico. Oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della Polstrada e i soccorsi sanitari e meccanici.

fonte: Leggo