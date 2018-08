Tragedia in strada: morto 26enne. Il dramma delle fidanzata: “L’ho scoperto con un messaggio whatsapp”

Tragico incidente sulla ex statale 470 della Valle Brembana. A trovare la morte è stato il 26enne di Pregnana Milanese Federico Soffientini. Il ragazzo ieri notte viaggiava a bordo della sua automobile quando si è scontrato con un uno dei pochi camion in circolazione nei fine settimana. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Zogno, giunti sul posto per i rilievi.

Il dramma della fidanzata

“Era abituato a guidare di notte, non gli costava fatica – ha dichiarato la fidanzata del giovane, Nora Battaglia – Gli ho mandato un messaggio su whatsapp, che probabilmente gli è arrivato pochi minuti dopo l’incidente. Perché domenica mattina quando mi sono svegliata non ho trovato la sua risposta. Così ho chiamato suo padre. E lui mi ha detto che Federico era morto”. Nora sul suo profilo Facebook ha scritto questa frase per ricordare il ragazzo scomparso tragicamente: «Voglio dirti che sei stata l’ unica cosa per la quale ho lottato e se tornassi indietro lotterei ancora».

fonte: Tele Club Italia