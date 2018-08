Tragedia in strada. Motociclista 25enne muore dopo un duro scontro con un’auto

La sua passione per il mondo delle due ruote gli è stata fatale. Ragazzo italiano di soli 25 anni è morto dopo essersi schiantato contro un’auto mentre era a bordo della sua moto ad Ospedaletto di Istrana, in provincia di Treviso. L’incidente mortale è avvenuto all’incrocio tra via del Mutton e via Fagarè. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo e inutili si sono rivelati i tentativi di salvataggio da parte dei sanitari del 118 che intanto erano giunti sul luogo dello scontro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto del giovane stava procedendo in direzione Istrana, quando un piccolo van, che lo precedeva, ha frenato per svoltare a sinistra. Il ragazzo non è riuscito a fermarsi in tempo e ha tamponato il mezzo, venendone disarcionato e finendo la sua corsa sull’asfalto.

fonte: Fanpage