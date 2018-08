Tragedia in strada. Tir si ribalta e uccide due persone: la dinamica dell’incidente è da brividi

Un incidente stradale che ha coinvolto un tir e un’auto ha provocato la morte di due persone sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra i caselli di Orvieto e Fabro in direzione Nord. L’autotreno si è ribaltato, ha perso il carico e si è incendiato; le vittime sono i due occupanti dell’auto coinvolta. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Per i soccorsi, al km 430 del tratto sono arrivati gli uomini della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del 118.

fonte: Tgcom