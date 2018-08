Tragedia in vacanza. Morto 19enne: aveva bevuto una misteriosa “pozione”

Un viaggio in Colombia è costato caro ad un ragazzo di soli 19 anni, scomparso in circostanze drammatiche mentre si trovava in vacanza nel paese sudamericano. Una morte sulla quale era rimasto a lungo un fitto alone di mistero e che solo in questi giorni ha assunto contorni più chiari. Henry Miller era infatti stato trovato senza vita nel paese sudamericano nell’aprile del 2014 e solo oggi, come riportato dalla testata inglese Metro, è arrivata la scoperta: il giovane aveva bevuto una sorta di “pozione magica” insieme a degli indigeni del posto e aveva poi accusato un malore fatale.

La ricostruzione

Stando alle ricostruzioni, a tentare di portarlo in ospedale in un primo momento era stato il figlio dello sciamano della tribù, che aveva condotto una sorta di rituale al culmine del quale i presenti avevano bevuto un composto di erbe preparato dagli stessi indigeni. Il ragazzo era stato caricato su una moto ma durante il viaggio il conducente si era accorto che per lui non c’era più niente da fare e così, spaventato, aveva abbandonato il corpo a lato della strada per poi darsi alla fuga.

fonte: Caffeina