TRAGEDIA. Incidente in alta quota, muore una persona

Tragedia in alta Val Martello, Bolzano, in Trentino Alto Adige. Un alpinista è morto e altre tre suoi compagni di cordata risultano dispersi in seguito ad un incidente che, stando alle prime informazioni disponibili, si è verificato intorno alle 13 di oggi, lunedì 27 agosto, a circa tremila metri di altezza, sul Monte Cevedale. Un membro del gruppo di escursionisti sarebbe precipitato per oltre 150 metri, terminando in un crepaccio e decedendo sul colpo. L’escursione è stata fatale per la vittima, identificata come un cittadino di nazionalità tedesca di 55 anni. Sul posto sta operando il soccorso alpino con l’ausilio dell’elisoccorso Pelikan. Al loro arrivo, l’uomo era già deceduto. Il corpo della vittima, recuperato dal personale del Soccorso Alpino, calatosi dall’elisoccorso, è stato trasportato al campo sportivo di Martello.

fonte: Fanpage